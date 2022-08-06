اليوم السابع
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اتحاد العمال: "الفقى" مشرفا على الجامعة العمالية و"الجمل" للمؤسسة الاجتماعية

السبت، 06 أغسطس 2022 02:53 م
اتحاد العمال: "الفقى" مشرفا على الجامعة العمالية و"الجمل" للمؤسسة الاجتماعية اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال
كتبت ـ آية دعبس

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انتخب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنعقد، اليوم السبت، المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية مشرفا على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، وهشام رضوان أمين صندوق الاتحاد العام مديرا تنفيذيا لقرية الأحلام، والإبقاء على عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، رئيسا لمجلس إدارة لمؤسسة الاجتماعية.
 
وبدأ الاجتماع ظهر اليوم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث ناقش جدول أعمال تضمن بنودا تنظيمية منها إجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي للمؤسسة العمالية لخدمات المصايف "قرية الاحلام"، و تعظيم موارد الاتحاد، وترشيح أسماء النقابيين الراغبين في الترشح لمجلس إدارة المؤسسات التابعة للاتحاد العام منها قرية الاحلام والمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، والمؤسسة الاجتماعية، وبحث تسكين السكرتيرات المتخصصة، ومناقشة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية، وعرض كل ما سبق على الجمعية العمومية التي تقرر عقدها خلال أيام.
 
 
 

اتحاد العمال

الجامعة العمالية

مجلس اتحاد العمال

عمومية اتحاد العمال



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