إصابة شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وابنتها فى حادث سير بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة ملاكي تقودها شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بالرصيف بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابتها وابنتها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بمدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية من مرور الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، ما أسفر عن إصابة عايدة عبد الناصر حسين، شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وابنتها دينا عبد الحميد.

تم نقل المصابتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.