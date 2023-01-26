إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بهم،ناحية كوبري بردين اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية ، قد تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول 7 أشخاص مقيمون قرية بنى شبل مركز الزقازيق، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم،وتبين من التحريات الأولية والفحص اصطدام سيارة ميكروباص ب7 أشخاص أثناء تواجدهم طلعة كوبرى بردين اتجاه بلبيس، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابون إلى مستشفى الأحرار، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المررية، وتحرير محضر بالواقعة.



وفى سياق متصل ،أصيب مساء أمس 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضهم لوقوع حادث بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية ودراجة بخارية (توك توك) أدى إلى سقوط السيارة في ترعة بطريق سعود – الحسينية، أمام كوبري السمايحة في دائرة مركز شرطة الحسينية في محافظة الشرقية، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية وبين دراجة بخارية (توك توك) أدى إلى سقوط السيارة في مياه ترعة بطريق سعود – الحسينية، أمام كوبري السمايحة في دائرة مركز شرطة الحسينية، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، وانتقلت عربات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الحسينية المركزي وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم لهم جميعًا وغادر ثلاثة منهم المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق في مركز شرطة الحسينية التحقيقات.