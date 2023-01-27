إصابة شخصين فى انهيار بيارة صرف صحى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصيب شخصان من الحسينية بمحافظة الشرقية، إثر انهيار بيارة صرف عليهما، وتم نقلهما للعلاج بمستشفى الحسينية المركزي.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز الحسينية، بانهيار بيارة على أشخاص فى الأرض الزراعية، وتم الدفع بعدد ثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث مدخل قرية الزولين، و تبين تعرض شخصين بإصابات مختلفة، علي الفور تم نقلهم للعلاج بمستشفي الحسينية المركزي ، و تحرر محضر بالواقعة ، و توالت التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

في سياق متصل، كان قد أجرى المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بجولة ميدانية تفقد خلالها كافة أقسام مستشفي الحسينية المركزي للاطمئنان علي سير العمل وحسن إستقبال وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة المرضي والوافدين للمستشفي من كافة أرجاء مركز ومدينة الحسينية ومتابعة مشاكل المواطنين للعمل علي حلها بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .