أفراد عصابة انتحال الصفة يعترفون بالنصب على شخص والاستيلاء على مليون جنيه بـ6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 7 أشخاص ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض عليهم، لاتهامهم بالنصب على أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، أنهم كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، بواسطة الادعاء على قدرتهم تغيير العملة، وذكروا أنهم تمكنوا من النصب على المجني عليه، واستدراجه لمدينة 6 أكتوبر، بحجة تبديل مبلغ مليون جنيه إلى فئة الدولار، ثم ادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا منه على المبلغ المالي، وحافظة نقوده، وهاتفه المحمول، ومفتاح سيارته وفروا هاربين.

أضاف أفراد التشكيل العصابي، خلال اعترافاتهم أمام رجال المباحث، أنهم تخلصوا عقب الواقعة من الهاتف المحمول، ومفتاح سيارة المجني عليه، واشترى أحدهم سيارة بجزء من المبلغ المالي.

وبسؤال المجني عليه ذكر أنه خشية المسائلة القانونية، ادعى تعرضه للسرقة خلال توجهه لشراء ماكينات صناعية، إلا أن رجال المباحث تأكدوا من صحة الواقعة، وأن سبب استدراجه وسرقته هو استبدال العملة.

واستنادا لتحريات رجال المباحث، والتحقيقات، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ( أحد الأشخاص - "يحمل جنسية إحدى الدول" )، بحضوره للبلاد لشراء ماكينات صناعية من أحد الأشخاص وحال تواجده بإحدى الطرق بدائرة القسم مستقل سيارة لمقابلة ذلك الشخص فوجئ بقدوم سيارة ميكروباص يستقلها مجهولون، وقيامهم باستيقافه والاستيلاء منه على حقيبة بداخلها (مبلغ مليون جنيه - بعض متعلقاته الشخصية - مفتاح سيارته - هاتفه المحمول- حافظة نقوده) وانصرفوا وبصحبتهم الشخص المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تبين عدم صحة رواية الُمبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المبلغ كان يعتزم تغيير وشراء عملات أجنبية وقيام أحد المتهمين بالإدعاء له بالتوسط فـى تغيير العملة وإستدراجه لمكان الواقعة وقيامه وباقى المتهمين بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب إدعائهم أنهم رجال شرطة .. وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (عدد 7 أشخاص"أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 24 قضية تبديد" ، ومن بينهم إثنين يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمين بنطاق مديريات أمن "الجيزة، القاهرة، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة").

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من ضبطهم والسيارةالمستخدمة فـى الواقعة "ميكروباص"، وبحوزة أحدهم (طبنجة وبداخلها 5 طلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - حافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه - سيارة ملاكى "ملك أحدهم" قام بشرائها من متحصلات الواقعة) وأضافوا بتخلصهم من (الهاتف المحمول ، مفتاح السيارة) الخاصين بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.