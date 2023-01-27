اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 07:05 ص
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة

الجمعة، 27 يناير 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة الخضروات
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 27-1-2023 لأغلب الأصناف في الأسواق المصرية، وسجل سعر كيلو الطماطم 2.75 إلى 5 جنيهات والبطاطس 3.5 إلى 4.5 جنيه والبصل 5 إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، في حين تشهد الأسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 6 إلى 8.5 جنيها والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه والباذنجان الرومى 2 إلى 5 جنيهات والباذنجان الأبيض 4.5 و7.5 جنيه والفلفل الرومى 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات والفلفل الألوان 14 إلى 24 جنيها.
 
وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 8 جنيهات وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات للصوب والخيار البلدى 4.5 إلى 7.5 جنيه والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 6 إلى 10 جنيهات والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

الطماطم

اسعار الطماطم

سعر الخضار

اسعار الخضروات

اسعار الطماطم اليوم



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