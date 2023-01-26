600 فريق طبى بالمنيا يشاركون فى حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا الأحد



وأوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم عقد عدة لقاءات لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق فعاليات الحملة، وذلك بحضور وفد وزارة الصحة، ومسئولى الطب الوقائى ومديرى الإدارات الفنية والإدارات الصحية ومديرى المستشفيات ومسئولى مركز المعلومات، مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات.



كما ناشد وكيل الوزارة جميع فئات المواطنين بسرعة تلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا، مشيراً إلى تكاتف الجهود من وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديرية الصحة، للوصول لكل الفئات المستهدفة من الحملة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وموجهاً مسئول الثقافة الصحية بعمل توعية للمواطنين بأماكن التجمعات والميادين ودور العبادة.



من جانبه قال دكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى إن الحملة ستنطلق بمشاركة 600 فريق طبى ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة وأماكن التجمعات والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة ضماناً للوصول إلى كل الفئات المستهدفة من الحملة.