تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا لـ1.5 سيدة خلال 2022

تواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، أعمال المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأسرة المصرية والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال عام 2022 خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمليون و500 ألف و708 منتفعة، منها 181 ألف و156 جدد ومليون و319 ألف و471 متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.



وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه تم تنفيذ 1491427 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 869592 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 251134 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لـ 204489 سيدة بعد الوضع، إلى جانب تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية.