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وزير الخارجية الأمريكى يزور مصر وفلسطين وإسرائيل الأسبوع المقبل

الخميس، 26 يناير 2023 05:17 م
وزير الخارجية الأمريكى يزور مصر وفلسطين وإسرائيل الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيتوجه إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

 

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين سيتشاور مع الشركاء بشأن قضايا من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الامريكي خلال زيارته للقاهرة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق. 
 
ويجري وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى اليونان في 21 فبراير المقبل، وسوف تدرس خلالها العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، في ظل وجود تحديات البلدين في المنطقة.

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