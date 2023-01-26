وزارة الطيران والمطارات المصرية تحتفل بعيد الطيران المدنى المصرى الـ93

كتب أحمد مصطفى

فى أجواء احتفالية بعيد الطيران المدنى الـ93 تحت شعار "رؤية جديدة لتاريخ عريق" .. احتفلت وزارة الطيران المدنى ومطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية اليوم مع المسافرين والعاملين بالمطارات، بعيد الطيران المدني المصري الـ93، والذى يوافق 26 يناير من كل عام، تخليداً لذكرى وصول الطيار المصري محمد صدقى بأول طائرة قادماً من مطار برلين إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة فى رحلة مثيرة عبر أوروبا وسط حشود من المصريين الذين كانوا في استقباله في حدث تاريخي.

وتضمنت مظاهر الاحتفالات التى سادتها أجواء من البهجة تزيين وزارة الطيران المدنى والمطارات المصرية بشعار الاحتفال "رؤية جديدة لتاريخ عريق"، حيث تم وضع بانرات ومواد دعائية تحمل شعار الاحتفال داخل صالات السفر والوصول ومبانى الركاب بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية السياحية، بالإضافة إلى وضع شعار الحدث في وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة.

وشملت الاحتفالات التى نظمها المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع شركات مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات، قيام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات بتوزيع الشوكولاتة والورود والهدايا التذكارية التي تحمل شعار الاحتفال على المسافرين والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية فى مختلف المطارات المصرية التى تزينت بشعار الاحتفال بعيد الطيران تخليداً لهذا اليوم بوصول أول طائرة يقودها طيار مصرى.

وبهذه المناسبة وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى كلمة للعاملين بقطاع الطيران هنأ فيها العاملين بوزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدني المصري الـ93، معرباً عن شكره وتقديره لمجهوداتهم المخلصة وأدائهم المشرف من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة النقل الجوي المصري وهو ما ظهر واضحاً خلال الفترة الماضية من مواصلة أعمال التطوير والتحديث واجتياز التفتيشات الدورية وتجديد الاعتمادات الدولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتي تأتي في مقدمة استراتيجية وزارة الطيران المدنى.

وقدم الفريق محمد عباس تحية اعتزاز وتقدير لكل رواد وأجيال الطيران المدني المصري الذين تركوا بصمات مضيئة وكانوا نماذجاً مشرفة ورموزاً رائدة يُقتدي بهم من أجل إعلاء مكانة هذا المرفق الحيوي العريق.

كما حث وزير الطيران جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الإرتقاء بقطاع الطيران المدنى المصرى قائلاً إننا متفائلون بالمرحلة القادمة إن شاء الله لإيماننا الراسخ بقدراتنا وعزيمتنا على استكمال مسيرة البناء والتطوير ومواجهة التحديات بفضل تضافر وتعاون جميع العاملين في مختلف مواقع العمل.