ورش تدريبية عن كتابة النص المسرحى بالنادى الثقافى بمركز شباب بيلا

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ورشة تدريبية لتنمية مهارات كتابة النص المسرحي بمشاركة 30 موهبة من أعضاء النادي الثقافي بمركز شباب بيلا، ضمن فعاليات الصالون الثقافى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورش التدريبية تخللها تقديم المواهب الفنية عروضهم الأدبية في الشعر والإنشاد الديني، مشيرًا إلى اهتمام النادي الثقافي بالاستعانة المتخصصين في المجال الأدبي لتقديم ورش العمل من بينهم حسن المطاوي، بنادي الأدب بمدينة بيلا و مدرب الورشة وقام بتقييم تجارب الشباب في كتابة النصوص الأدبية.

وتقام فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب و بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة و حسن عباس منسق نادى بيلا.

وعلى جانب آخر، اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دوري خماسي كرة القدم احتفالا بعيد الشرطة المصرية، بنادي سخا الرياضي بالملعب الخماسي، بمشاركة 120 فريق من الصاعدة من التصفيات التمهيدية بالإدارات الفرعية.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الخامس والعشرين من يناير سيظل أبد الدهر عيدًا نحتفل به يخلد بطولات وتضحيات رجال الشرطة، مقدماً التهنئة لمحافظ كفر الشيخ، تقديراً لدوره في حفظ الأمن والأمان بربوع المحافظة.

شهد المهرجان تسليم جوائز للفائزين سلمها عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، و حضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية.

ختام الدوري من إعداد و تنظيم فريق عمل ادارة التنمية الرياضية ومتابعة تنفيذ مديري الإدارات والمشرفين الرياضيين بالإدارات الفرعية، جدير بالذكر أن 2400 لاعب قد شاركوا بالتصفيات التمهيدية ممثلين لفرق مراكز الشباب وانتهت بتصعيد فريق يمثل كل إدارة فرعية بنظام خروج المغلوب.