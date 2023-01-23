ندوة حول التوعية الصحية للفتيات بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، ندوة حول التوعية الصحية للفتيات بمشاركة عضوات اندية الفتاة بمراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، تنفذها الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

حضر الندوة الدكتور أشرف الجوهري، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، كما تطرق إلى أهم المحاور الرئيسية التي تركزت حول البلوغ وسن المراهقة، التغيرات العمرية وتبعاتها، وكذا تنظيم الأسرة وأثاره الإيجابية، كما ألقى الضوء على ضرورة الفحص الدورى لتجنب التعرض لأمراض في المستقبل.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية الدعم المجتمعي للمرأة التى تبذل أقصى طاقتها في رعاية الأطفال و الأسرة و من هذا المنطلق يأتى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية وعيها نحو الاهتمام بصحتها للقيام يدورها، وأثنى على التعاون بين مؤسستي الشباب والرياضة والصحة والسكان في جميع المبادرات الصحية وفي إطار تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة .

وأقيمت الندوة بالمديرية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات و غادة راشد منسق أندية الفتاة بالمديرية.



الحضور بالندوة



جانب من ندوة الشباب والرياضة