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نتيجة الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول 2023.. بدء إعلانها فى المدارس

الخميس، 26 يناير 2023 03:43 م
نتيجة الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول 2023.. بدء إعلانها فى المدارس الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تعلن فى المدارس فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
 
فيما أعلنت المديريات التعليمية والإدارات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023، للفصل الدراسي الأول، حيث قامت بعض المدارس بإعلان النتائج فى شكل ألوان، فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل السبت المقبل 28 يناير الجارى.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:-
 
- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".
 
- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".
 
- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.
 
- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50"
 
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى :
 
- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.
 
- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.

التربية والتعليم

نتيجة الفصل الدراسي الأول

نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي للترم الأول

اخبار مصر

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2023

نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2023



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