التعليم: نتيجة الصفين الرابع والخامس تعلن فى شكل ألوان.. والأحمر راسب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى :

1- اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف ،والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

2 - اللون الأخضر : يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

3 اللون الأصفر : يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

4 - اللون الأحمر : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50"

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى :

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان .

- يتم حساب درجات الطالب، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لدرجات، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30 %على الأقل، من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى، فى كل مادة من مواد الامتحان .

- ينتقل الطالب إلى الصف الدراسى التالى، فى حالة اجتيازه المقررات

الدراسية، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق .

- فى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية ،يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى .

- يتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثانى فيما درسوه

فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط .

- تعلن النتيجة فى الفصلين الدراسيين (الأول والثانى )، عن طريق الألوان السابق توضيحها، وليس من خلال الدرجات .

- يوضح أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل

لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.