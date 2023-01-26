مصر والهند أقدم الحضارات وأكثرها عراقة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يحضر مأدبة عشاء رسمى أقامتها رئيسة جمهورية الهند تكريما له.. ويؤكد: مصر والهند أقدم الحضارات وأكثرها عراقة.. توافق وجهات النظر يعكس اقتناعا راسخا بضرورة مواصلة التضامن المشترك.. وتكثيف التعاون سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

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