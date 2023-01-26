مصرع فتاة فى حادث تصادم أثناء عبورها الطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت فتاة مصرعها إثر إصطدامها بسيارة مسرعه أثناء عبورها الطريق الزراعى بمحافظة البحيرة. كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. بالفحص تبين مصرع "ندى.ي.أ" 18 سنة - مقيمة بمركز أبو حمص إثر إصطدامها بسيارة نصف نقل بطريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعى" أمام كوبرى مشاه دسونس مركز أبو حمص.

وتم نقل جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع مواطن بينما أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم الخميس اثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل مياه إحدى الترع بمركز وادى النطرون بالبحيرة. بالفحص تبين وقوع حادث إنقلاب تروسيكل داخل ترعة قرية صلاح العبد بمركز وادى النطرون. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهدت محافظة البحيرة الخميس حادثى سير بمركز إيتاى البارود أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم. كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. بالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بمركز ايتاى البارود بالبحيرة.

وكشفت التحريات الأمنية وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية "موتوسيكل" أمام قرية قليشان التابعة لمركز ايتاى البارود بالقرب من الطريق الزراعى مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ايتاى العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.