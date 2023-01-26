مصرع شخص فى حادث تصادم توك توك بدراجة نارية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقي شخص مصرعه، إثر تصادم دراجة نارية يقودها بتوك توك بمنطقة كوبري الرباط بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة كوبري الرباط.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم توك توك يسير بسرعة جنونية بدراجة نارية يقودها مسن وتوفي في الحال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد تعرض 3 أشخاص لاصابات متفرقة اثر انقلاب ميكروباص في ترعة على طريق قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في ترعة على طريق طنطا كفر الشيخ سليم.

انتقلت قوة أمنية والانقاذ النهري والاسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.