اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مرصد الأزهر: الهجوم على كنيستين بإسبانيا إجرام وإرهاب غاشم تبرأ منه الأديان

الخميس، 26 يناير 2023 10:58 ص
مرصد الأزهر: الهجوم على كنيستين بإسبانيا إجرام وإرهاب غاشم تبرأ منه الأديان مرصد الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي الآثم ضد كنيستين  بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمحافظة قادش بإقليم أندالوثيا جنوبي إسبانيا وكهنتهما وإراقة الدماء البريئة، مؤكداعلى أن الإسلام بريء من كل عمل إرهابي حقير يستهدف الأبرياء خاصة في أماكن العبادة الآمنة.  
 
وتابعت وحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيستين بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمحافظة قادش بإقليم أندالوثيا جنوبي إسبانيا، ويباشر مكتب المدعي العام التحقيقات بنفسه بسبب احتمالية أن يكون الحادث هجومًا إرهابيًا، حيث هاجم شخص كنيسة لا بالما بالجزيرة الخضراء بسلاح أبيض حوالي الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، ما تسبب في وفاة شخص واحد على أبواب الكنيسة وإصابة شخص آخر على الأقل. وقد ألقت الشرطة الوطنية القبض على مرتكب الواقعة. 
 
وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن خادم كنيسة لا بالما الأب دييجو بالنسيا قتل في الحادث. كما هاجم المتهم نفسه كنيسة سان إيسيدرو المجاورة، وطعن كاهن الكنيسة أنطونيو رودريجيث، لكن حالته مستقرة. ونفذ المتهم جريمته بسيف ياباني كبير، كاتانا، بحسب المصادر. 
 
وأفادت شرطة البلدية أن المعتقل مغربي الأصل، ويبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا ويدعى ياسين كنزا، وأنه تصرف بمفرده كذئب منفرد. لكن الشرطة الوطنية ما زالت تحقق، إذ لا تستبعد أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المتورطين.
 
وكان مرصد الأزهر قد حذر من احتمالية وقوع هجمات إرهابية في أوروبا على يد ذئاب منفردة، وهو الخيار الأسهل للجماعات الإرهابية التي تعتمد على هذه العناصر الفردية لتنفيذ مخططاتها في إشاعة الذعر بين مواطني الدول وتهديد السلم بها. ويحذر المرصد من وقوع المزيد من الهجمات في ظل استمرار التنظيمات الإرهابية في تلقين ذئابها المنفردة الأفكار الانتقامية والأيدولوجيات المتطرفة.
 
كما يرى المرصد ضرورة توفير الحماية اللازمة لدور العبادة لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا.

مرصد الازهر

الجزيرة الخضراء

كنيسة لا بالما

ذئاب منفردة

التنظيمات الإرهابية



الموضوعات المتعلقة

"القاهرة الإخبارية" تبرز مظاهرات مدن أوروبا.. مراسل "القناة": تظاهرات جديدة 31 يناير بفرنسا.. وماكرون يؤكد ضرورة التصدى للتنظيمات الإرهابية.. وعضو حزب المحافظين: 55 اتحادًا تابعًا للصحة الوطنية شاركت بإضرابات

الجمعة، 20 يناير 2023 05:30 م

مرصد الأزهر يحذر من تداعيات التطرف والإرهاب وتمدد التنظيمات الإرهابية

الخميس، 01 ديسمبر 2022 10:30 ص

باحثة: ظاهرة تجنيد المرتزقة الأجانب قد تؤدى لتدشين تنظيمات إرهابية جديدة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 12:55 ص

"من يموت فى اللعبة يموت فى الحقيقة".. "مؤشر الفتوى" يواصل تحذيراته من تسونامى الألعاب القاتلة.. "سماعة رأس تدمّر العقل" أحدث تصميمات الألعاب الحديثة.. ويؤكد: الألعاب أداة التنظيمات الإرهابية لاستقطاب أتباع جدد

السبت، 26 نوفمبر 2022 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة