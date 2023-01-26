اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 07:12 م
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محافظ كفر الشيخ: تحليل أسبوعى لمآخذ المياه بالمستشفيات ووحدات الغسيل الكلوى

الخميس، 26 يناير 2023 06:07 م
محافظ كفر الشيخ: تحليل أسبوعى لمآخذ المياه بالمستشفيات ووحدات الغسيل الكلوى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مديرية الصحة، من إجراء تحليل أسبوعي، لمآخذ مياه الشرب بالمراكز والمدن، إضافة لإجراء تحليل أسبوعي لمياه الشرب بكل المستشفيات العامة والمركزية والنموذجية، سواء تابعة لمديرية الصحة، أو تابعة للمجالس الطبية المتخصصة، ووحدات الغسيل الكلوي بكافة المستشفيات.

 

وأشارت محافظة كفر الشيخ في بيان لها اليوم الخميس إلى أن ذلك يأتي حفاظا على صحة المواطنين، ضمن اهتمامات محافظ كفر الشيخ، بالحالة الصحية للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والحرص على سلامة المرضى بالمستشفيات.


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