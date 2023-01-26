محافظ جنوب سيناء يتلقى تهنئة من مجموعات فنادق بإيطاليا لجهوده بمؤتمر COP 27

جنوب سيناء_ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ alto adegga meeano، والخبير السياحي المصري الإيطالي احمد بدوي، ممثلي اكبر مجموعه فنادق بـ Merano فى شمال إيطاليا.

وقدم الوفد التهنئة لمحافظ جنوب سيناء، للنجاح المبهر لمؤتمر تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي، مؤكدين علي إشادة الوفد الايطالى بما شاهدوه بمدينة شرم الشيخ الساحرة، وأرسلوا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنظيم الرائع واستقبال رؤساء الدول والوفود وكرم الضيافة المصرية.

وخلال اللقاء تلقي المحافظ دعوة من مجموعة الفنادق لزيارتها وعقد لقاء مع رجال أعمال إيطاليين ومصريين للتنسيق للعمل علي تنشيط الحركة السياحية من شمال إيطاليا إلى شرم الشيخ وباقي المقاصد السياحية للمحافظة، بالإضافة لتبادل الخبرات في المجال السياحي.

من جانبه، رحب المحافظ بالدعوة والتنسيق نحو زيادة السائحين الإيطاليين الوافدين إلى شرم الشيخ، وأثنى علي الخبير السياحي أحمد بدوي كمثال ونموذج للشباب المصري يحتذي به، مثمنا دوره في مجال التنسيق وجهوده للإعداد لمثل تلك الزيارات واللقاءات في إطار تنشيط وجذب السياحة وتبادل الخبرات السياحية مع شرم الشيخ و كبري الفنادق والمنشآت السياحية بايطاليا .