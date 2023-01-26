اليوم السابع
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الخميس، 26 يناير 2023 05:39 م
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محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الصيانة والتجميل بشارع السلام فى شرم الشيخ

الخميس، 26 يناير 2023 05:32 م
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الصيانة والتجميل بشارع السلام فى شرم الشيخ جانب من الجولة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية تفقدية، اليوم، تابع فيها المحافظ، أعمال الصيانة والتجميل والتشجير والنظافة بشارع السلام بمدينة شرم الشيخ.

 

قام المحافظ خلال الجولة أيضا بمعاينة عددا من المواقع المقترحة لإنشاء جدارية تحمل صور قادة دول العالم الذين شاركوا فى مؤتمر تغير المناخ COP 27 الذى عقد فى شرم الشيخ نوفمبر من العام الماضى، وذلك بهدف تخليدا لهذا الحدث الدولى الذى أقيم على أرض مدينة السلام.

 

رافقه خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة.

 

 
جانب من الجولة (4)
جانب من الجولة (4)

جانب من الجولة (5)
جانب من الجولة (5)

جانب من الجولة (3)
جانب من الجولة (3)

جانب من الجولة (2)
جانب من الجولة (2)

جانب من الجولة (1)
جانب من الجولة (1)

 


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