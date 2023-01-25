محافظ جنوب سيناء: التموين تهدى محافظة جنوب سيناء 30 طن أرز ودقيق وسكر

جنوب سيناء- _ فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إن الدكتور على مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إهداء المحافظة 30 طن من المواد الغذائية المختلفة، بواقع 10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان دقيق.

وأوضح المحافظ أن هذه المواد الغذائية من المقرر أن تصل في منتصف شهر فبراير المقبل، وسيجري توزيعها بالمجان على المواطنين الأكثر احتياجا بجميع مدن المحافظة، وخاصة القرى والوديان، والتجمعات البدوية.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال افتتاح المحافظ لمعرض "أهلاً رمضان" بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير ، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

ويتضمن معرض "أهلاً رمضان" جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% حتى 30%، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأقيم المعرض بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمدينة طور سيناء.

ويضم المعرض العديد من السلع الغذائية منها " الأرز، المكرونة، السكر، الزيت، السمن، كافة أنواع الجبن، الدقيق، لحوم، دواجن، وخضروات وفاكهة، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وقال اللواء خالد فوة، محافظ جنوب سيناء، إنه جارى مواجهة جشع التجار بكل السبل، سواء من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.

وأوضح المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعد عالمية لذا وجهت بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والتأكيد على استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأشاد المحافظ بمزارع جهاز التعمير والمواطنين الذين يدعم المحافظة بالحضراوات بالأسواق والمعارض المقامة على أرض المحافظة لمحاربة جشع التجار.

ووجه المحافظ، بضرورة متابعة المعارض والمنافذ باستمرار، وتزويدها بكافة السلع الغذائية خاصة التي يوجد عليها إقبال، ومدى الالتزام بنسبة التخفيض المتفق عليها لكافة السلع الغذائية.

ومن جانبه، قال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين، إن عدد المعارض الكبرى بالمحافظة يبلغ معرضين إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة شرم الشيخ ، إضافة إلى إقامة 14 منفذا بواقع 4 منافذ بمدينة دهب، و2 منفذ بمدينة رأس سدر، و 2 منفذ بمدينة أبوزنيمة، و 2 منفذ بمدينة أبورديس، و2 منفذ بمدينة نويبع، ومنفذ بسانت كاترين، وآخر بمدينة طابا.

وأشار إلى أن سعر كيلو اللحم السوداني داخل المعرض بلغ 135 جنيها، وسعر اللحوم البلدية الطازجة تتراوح من 170 إلى 180 جنيها للكيلو، وكيلو الأرز بـ 14,5 جنيه، وسعر كيلو السكر من 14 حتى 16 جنيها، وكيلو الدقيق بـ16 جنيها.

يضم العرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والاستهلاكية واللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية و فخار وأدوات منزلية وغيرها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون ، وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.