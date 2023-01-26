محافظ الوادي الجديد يشهد فعاليات "يدوم الفرح" لتسليم جهاز 100 عروس.. صور‎‎

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مساء أمس الأربعاء، فعالية "يدوم الفرح" التي نظّمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المحافظة؛ لتسليم جهاز 100 فتاة من الفتيات المقبلات على الزواج، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالخارجة بحضور خالد جمال مدير القطاع التنفيذي الميداني للمؤسسة والوفد المرافق، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعبّر المحافظ خلال كلمته عن تقديره للقيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأكثر استحقاقًا لضمان العيش الكريم، كما أثنى على الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة، مُوجهًا الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل وآملًا في مزيد من التعاون المُثمر لخدمة أبناء المحافظة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى اختيار 20 فتاة من كل مركز بالمراكز الخمسة، وشمل جهاز كل عروس (ثلاجة، غسالة، بوتوجاز ، تلفزيون، شنطة مستلزمات شخصية). وتعد هذه هي الجولة التاسعة من مبادرة "يُدُوم الفرح" لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج على مستوى الجمهورية.