محافظ الدقهلية يحيل 45 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 45 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن ميت غمر وطلخا ونبروه وتمى الأمديد ومنية النصر وبني عبيد وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 7 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر توقف عن الإنتاج، و12 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و7 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، و2 محضر سلع بدون فواتير، ومحضر بيع بأزيد من السعر، و1محضر غش تجاري، ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر تصرف في سلع تموينية بكمية قدرها (30 شيكارة دقيق مدعم )، ومحضر تجميع سلع تموينية بكمية قدرها (9شكاير دقيق مدعم) و تم التحفظ علي 60 كجم لحم بلدى و50 كرتون خل و50 صفيحة جبنة و100 شيكارة سمسم، و2 طن ملح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، استمرت حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة بني عبيد باشراف المحاسب متولي عبد العال بتنفيذ حملة للمرور علي علي المخابز بنطاق المدينة للتاكد من الانتاج وفقا للمواصفات والالتزام بالاوزان وجودة الانتاج وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.