محافظ الدقهلية يصدر أكبر حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ‎

الدقهلية شريف الديب

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء، أكبر حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وتضمنت الحركة ندب أحمد عبد المعتمد أحمد جاد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب احمد محمد عرفه مسعد، نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب احمد محمد ابراهيم علي، اخصائي علاقات عامة بمركز المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب عبد الهادي محمد عبده، نائب رئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب سهام صلاح ابو بكر، رئيس قرية ميت الكرما بمركز طلخا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب امل احمد الشحات، سكرتير مركز ومدينة شربين، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، وندب رشا فاروق وهبه نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين.

كما تم ندب محمد احمد ابراهيم طه، مدير ادارة النظافة بجهاز تجميل المدينة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب ابراهيم صابر احمد شبكه رئيس قرية كفر الاطرش بمركز شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب ياسر عبد النبي عباس نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب محمد البدوي احمد البدوي نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب كريمه صديق عبد الغفار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة اجا، وندب حمدي ابراهيم العجمي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة اجا، وندب عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب نجلاء فتحي احمد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب محمد عوض عبد الجليل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب عبده زكريا علي يحي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب طارق جاد ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب الدسوقي محمد الدسوقي نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب انجي سامي عبد المقصود نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب ابراهيم الطنطاوي عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد، وندب مني محمد حلمي المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه، وندب فاتن عادل احمد الخطيب رئيس قريه كفر الروك بمركز السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب حسام صبري ابراهيم مدير ادارة مشروعك بمدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب محمود خليل احمد خليل برئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس.

كما تضمنت الحركة إلغاء ندب كلا من فاطمة عبد الفتاح علي حسانين، وأحمد فتحي حجازي، ومحمد عبد الله السبروت، ولطفي عباس عبد العزيز، ومحمد السعيد عبد العزيز عطا الله،من العمل نوابا لرؤساء المراكز والمدن وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.