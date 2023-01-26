محافظ الإسكندرية: زراعة 46696 شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة بنطاق أحياء الثغر

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة اللواء أشرف بدران؛ بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "زراعة 100 مليون شجرة"، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار فى الحدائق العامة؛

وأضاف المحافظ أنه منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة تمت زراعة 46696 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء، مشيرا إلى أنه فى الأسبوع الثالث والعشرون من بداية المبادرة تم زراعة 4235 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة فى جميع الأحياء للحد من التلوث البيئى ولتكون متنفس طبيعى للمواطنين.

هذا وأكد الشريف، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار "المثمرة وغير المثمرة" وزيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء، تم زراعة 3500متر نجيل بنطاق حى العجمى وحى وسط، وزراعة 343 نخلة بردتشارديا، بالإضافة إلى زراعة 2144 نوعا متعددا من النباتات والنخيل.

وقال الشريف؛ أنه تم زراعة 1156من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حى العجمى، وتم زراعة 280من الشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وزراعة 230 من الأشجار والشجيرات مختلفة الأنواع بنطاق حى غرب، بالإضافة إلى زراعة 150شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق حى منتزة أول، و30 شجرة بنطاق حى الجمرك.