محافظ الاسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع أحياء الثغر.. صور

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد فى وقتها.

وتنفيذا لذلك، قام حى وسط برئاسة عزة سعد أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت تركيب كشاف ليد وإصلاح برشمان وإنارة 2 كشاف وتركيب كشاف ليد، 20م سلك ترمو بلاستيك، وتركيب 20 م سلك ترمو بشارع محرم بك والعمل بمفتاح الشلالات القبلية والحفر أسفل البرن وكذا إنارة الكشافات وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بمدخل القرية العاشرة من الطريق الدائرى، وإنارة عدد 17عامود وصيانة الشبكة الهوائية فضلا عن إستكمال أعمال دهانات الأعمدة بشارع ابو قير، وصيانة الأعمدة والكشافات الليد بشارع أفلاطون بالشاطبى امام كلية الزراعة.

وكثف حى المنتزه ثان تحت إشراف هدى أبو كليلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة حيث تم صيانة وإنارة 59 عامود بكشافات ليد وصوديوم، وايضا صيانة 4 كشافات صوديوم وكذا صيانة 2 بورن إضاءة وإنارة الكشافات والأعمدة وإصلاح الأبران وانقطاعات الشبكات الهوائية والكابلات الأرضية بشوارع المعمورة السياحى، عزبة البرنس، شارع سيكلام، عزبة أسكوت، العزبة الجديدة

وواصل حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت صيانة 10 كشافات وإنارتهم بشارع عبد الله أفندى، سوق الترك، على بك الكبير، الموازينى، جودة، السبع بنات، أمام كنيسة الأمير ️كما تم تغيير 2 كشاف ليد بحارة السكونيا، وأمام مسجد المسيرى فضلا عن تثبيت كشاف بشارع آمين الدولة وتأمينه بالإضافة إلى رفع كفاءة مستوى الأبران بنطاق الحي.

وكثف حى العجمى تحت إشراف السيد موسى أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحى شملت ربط شبكة هوائية خلف بلوك 3 مساكن الايجى كاب وإنارة الجزء المطفأ وكذا ربط برشمانات كشافات الإنارة ببلوك 18مساكن الصينية وصيانة كشافات الإنارة بشارع السلام من نهاية خير الله فضلا عن️ رفع كفاءة الإنارة العامة بشارع العلاف وشارع البوستة بالإضافة إلى ربط شبكة هوائية بشارع أبوبكر الصديق من شارع الحديد والصلب بأبو يوسف وإصلاح عطل بلوحة التحكم المغذية لكشافات الإنارة العامة بشارع الخلفاء الراشدين بالهانوفيل.

وشهد حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة للكشافات والأعمدة حيث تم ربط عدد 2 شبكة مقطوعة بقرية عرابى والكابلات وكذا ربط عدد 11 برشمان وصيانة الكابلات.