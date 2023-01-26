محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى وادى الصعايدة.. صور

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج الجولة الميدانية لوحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات الجارية بقرية وادى الصعايدة بمركز إدفو والتى تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 40 ألف نسمة، فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى، أنه تم تفقد مشروع تطوير مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسى بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى ومدرسة السماحة وكوبرى ترعة الأشراف ونقطة إسعاف الشهامة بنسب 99% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن بقرية عمرو بن العاص، ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95% لكل منهما.

وتابع المهندس ناجح، أنه تم أيضًا تفقد مشروع إنشاء مركز شباب الشهامة، ومشروع إنشاء وحدة إطفاء وادى الصعايدة بنسبة 80% لكل منهما، وأيضًا تفقد مشروع رفع كفاءة مركز شباب عمرو بن العاص بنسبة 60%.

وخلال الجولة الميدانية شدد المهندس ناجح مصطفى بالالتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع العلامات التحذيرية والتعريفية مع القيام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله بمختلف مواقع العمل مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب ومعدلات التنفيذ الجارية.