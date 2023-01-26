مجمع إعلام الإسماعيلية يشهد انطلاق فعاليات حملة المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها

شهد المجمع الإعلامى بالإسماعيلية الانطلاقة الأولى لبدء فعاليات حملة "المرأة وزيرة اقتصاد أسرتها" وهى تعاون مشترك بين قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للاستعلامات وبين مجله حواء ومؤسسة دار الهلال.

وتجوب الحملة عدة محافظات منها الإسكندرية وبنى سويف والقاهرة. بالإضافة إلى الانطلاق من الإسماعيلية، حضر اللقاء المستشار الإعلامى عمرو محسوب النبى وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الإعلام الداخلى، مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء، النائبة البرلمانية مايسة عطوة نائبة مجلس النواب عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وعضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، الدكتورة هالة يسرى استاذ علم الاجتماع ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة، المستشارة دينا الجندى المحامية والخبيرة فى شئون المرأة والطفل، السفيرة ثناء زايد سفيرة النوايا الحسنة لعمال مصر وعمال العرب وحفيدة الزعيم عمر مكرم، الدكتورة شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية واستشارى الصحة النفسية وتطوير الذات.

كان فى استقبالهم دكتور تامر شمس الدين رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء ويوسف جرجس مدير عام إعلام منطقة القناة وإيناس يوسف مدير مركز الإعلام والدكتورة تغريد عبد المنعم مدير مركز النيل وفريق العمل بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية.

تستهدف الحملة توعية المرأة بدورها فى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأهيلها للتعامل مع التحديات والصعوبات التى تواجهها.

حضر اللقاء العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وعلما نا الافاضل من رجال الأوقاف والأزهر الشريف والزملاء الأعزاء الإعلاميون من جريدة القناة وتلفزيون واذاعة القناة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات من مديريتى الصحة والتضامن والاداريات المختلفة بالصحة والسياحة بالمحافظة.