قطع المياه عن أرض المحلج والغمراوي بمدينة بنى سويف من مساء اليوم وحتى الغد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه نظراً لأعمال إصلاح كسر بخط المياه بمنطقة ميدان حارث، فقد تقرر قطع المياه عن منطقتى"أرض المحلج والغمراوى" بمدينة بني سويف، وذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة 4 صباح غد الجمعة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بالخط، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن "125" حال وجود شكوى في هذا الشأن.

من جهته، كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، اللواء سامي علام السكرتير المساعد، بمتابعة أعمال الإصلاح والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدة المحلية والمرور وشركة المياه، لتسيير الحركة المرورية بمحيط أعمال الإصلاح حتى الانتهاء منها وعودة الخدمة والحركة لطبيعتها.