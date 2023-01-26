دراسة رفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بغرب محافظة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع اليوم اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم استعراض موقف منظومة الصرف الصحي، والتوسعات الرأسية والأفقية والإحتياجات التنموية، ومختلف التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بمناطق غرب الإسكندرية، والجهود التي تتم لمواجهة التزايد المستمر للتصرفات الأدمية، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء على محطات الصرف الصحى.

وأوضح نافع أن الهدف من عقد الاجتماع الوقوف علي حالة المنظومة بغرب الإسكندرية وتقديم كافة الإمكانيات لوضع استراتيجيات متكاملة وخطط لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ووضع حلول لإستيعاب كافة التصرفات من المشروعات التنموية، وتقليل الضغط على محطات الصرف الصحي، واستيعاب مياه الأمطار الزائدة في فصل الشتاء.

وأشار إلي جهود ودعم الدولة المستمر في مجال البنية التحتية وتطوير منظومة الصرف الصحي للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.

كان اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ،قد أعلن عن منح علاوة تشجيعية ل418 موظف وعامل بمختلف المجموعات الوظيفية، تقديرا من الشركة لتميزهم في أداء عملهم خلال العام الماضي، طبقاً لقواعد لائحة شئون العاملين وقواعد مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأكد نافع علي حصول 418 موظف وعامل علي العلاوة التشجيعية علي النحو التالي 1 رئيس قطاع و1 مدير عام 32 مؤقت و384 دائم

وأضاف أن العنصر البشري من أهم مقومات الأعمال بالشركة ويأتي علي رأس منظومة العمل والإهتمام به وتدريبه وتحفيزه ماليا ومعنويا هو أهم أولويات الشركة والقائمين عليها.

وأشار إلي سعيه الدائم لتحقيق المزيد من المكتسبات لجميع العاملين نظراً لحجم الأعمال المطلوبة منهم وتميزهم في أدائها.

وأكد علي أن أي نجاح للشركة في أداء واجبها هو بفضل مجهودات جميع العاملين في تطوير الأعمال وتنفيذ واجباتهم علي أكمل وجه، وطالب العاملين بالإنتماء لشركتهم وبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة الشركة وتقديم مستوي خدمة متميز للمواطن السكندرى.