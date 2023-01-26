فوائد تناول المكسرات في الصباح.. يعزز فقدان الوزن وصحى للقلب

إيناس البنا

ربما سمعت أن بدء يومك بتناول المكسرات يمكن أن يفيد صحتك، ولا يشعر معظمنا برغبة في تناول وجبات دسمة في الصباح، بل إن البعض يتخطى وجبة الإفطار بسبب ضيق الوقت.يمكن أن يكون تناول المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والفستق وغيرها في الصباح فعالاً لصحتك، له فوائد متعددة وتؤدي إلى التنمية الشاملة لجسمك، وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

6 فوائد لتناول المكسرات في الصباح

فقدان الوزن

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك من جسمك ، فعليك تناول المكسرات في الصباح، المكسرات غنية بالبروتينات والألياف التي توفر الطاقة لجسمك كما تبقيك ممتلئًا. من المحتمل أن تستهلك طعامًا أقل؛ وبالتالي ، ينخفض ​​تناول السعرات الحرارية.

جيد للقلب

يمكن أن يؤدي تناول المكسرات في الصباح إلى تحسين صحة قلبك وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية . بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول والدهون السيئة في الجسم.

يعزز طاقتك

يمكن أن يعزز تناول المكسرات في الصباح طاقتك ويساعدك على العمل بشكل صحيح طوال اليوم. هذا بسبب وجود الفيتامينات والمعادن والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والعناصر الغذائية الأخرى فيها. تناول بعض المكسرات عندما لا يكون لديك وقت لتناول الإفطار.

الجوز لصحة الدماغ

يعتبر الجوز غذاء للدماغ لأنه يساعد على تحسين أداء عقلك. فهي غنية بمضادات الأكسدة وتزيد من عملية التمثيل الغذائي. علاوة على ذلك ، فإن تناول الجوز يمكن أن يحافظ أيضًا على انخفاض مستويات السكر في الدم ويساعد في إنقاص الوزن.

مضادات الأكسدة القوية

فائدة أخرى لتناول المكسرات هي أنه يعمل كمضاد للأكسدة وبالتالي يمنع الخلية من التلف ويحارب الالتهابات. لا تنس أن تأكل المكسرات إذا كنت ترغب في الحصول على بشرة صحية. من بين جميع المكسرات ، يحتوي الجوز على أعلى مستوى من مضادات الأكسدة الموجودة فيه.

اللوز المنقوع للهضم

يمكن أن يؤدي تناول اللوز المنقوع في الصباح إلى العديد من الفوائد ، بما في ذلك الهضم وتقوية الذاكرة وتقليل مستوى الكوليسترول في الجسم. اللوز المنقوع أفضل في الهضم مقارنة باللوز الخام. فهي سهلة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في جسمك بشكل فعال.

يجب أن تستهلك المكسرات في الصباح لتعزيز صحتك والحصول على أفضل النتائج. يمكن أن ينظم ضغط الدم ، ويقلل من مستويات السكر في الدم ، ويعزز الطاقة ، ويعزز صحة الدماغ والقلب ، وكذلك يلوح بالتعب في جسمك. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة المكسرات إلى وجبة الإفطار ، مثل دقيق الشوفان واللبن ، لجعلها أكثر تغذية ونكهة. ومع ذلك ، مارس الأكل الواعي ولا تستهلكها بكميات كبيرة ، حيث يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية أخرى.