فعاليات المسرح المتنقل تواصل عروضها بقرية المعمارية البصيلية في أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى، فرع ثقافة أسوان، برئاسة نجوى أحمد سيد، فعاليات المسرح المتنقل بقرية المعامرية، استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمركز شباب البصيلية.

تضمن اليوم الأول، محاضرة "الزيادة السكانية وخطورتها عل الفرد و المجتمع" ألقاها موسى بدرى أشار إلى أن يقصد بالمشكلة السكانية عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، وذلك له أثر سلبى على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، لأن الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل فى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، ويترتب على ذلك صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة، وانعدام الدخل المناسب.

واليوم الثانى محاضرة "المخدرات وأثرها على الفرد فى الشريعة الإسلامية" لطه عبد الرازق قال إن الآثار المترتبة على تعاطى المخدرات مدمرة للإنسان والمجتمع ومتصادمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحكمها و كان حكمها التحريم، وكذلك فإن الاتجار بالمخدرات بيعا وشراء و تهريبا وتسويقا وربحا كله حرام كحرمة تناول المخدرات لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ومن أثار المخدرات فالمتعاطي لا يبالي بأحكام دينه، ولا يلتفت لواجبه نحو خالقه، فلا يحرص على طاعته، ولا يخشى معصيته، مما يترتب عليه فساد دينه وضياع آخرته.

وقدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية بقيادة محمد شريف مجموعة من التبلوهات النوبية والاسوانية " الغزل النوبى، اسمر شيرتو، الينا ووه، مسكاجرو، فخور انا، الاراجيد، نوبا".

وفى اليوم الثالث حقوق الطفل فى الاسلام والية حماية الطفل" ألقاها عصام عبد الفتاح قال للطفل الحق في الحياة و تكفل الدول توفير مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتردي أحواله المعيشية والصحية، و كفل الإسلام للطفل حقوقا كثيرة متعددة، النسب الثابت الموثق للطفل، حضانة الطفل بأن يعيش في كنف والديه ليعتنيا به صحيا ونفسيا واجتماعيا ثم كلفهما بحسن تربيته، التعليم أن يحرصا على تعليم أبنائهم، حق الطفل بالإنفاق عليه، وقدم عرض لفرقة إنشاد دينى للأطفال قدمت مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.

كما تم اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الشعر والغناء، معرض كتب لإصدارات الهيئة، إلى جانب عدة ورش فنية "إكسسوارات خرز، ورسم وجوه للأطفال" للاستاذة ايرينى ويصا، "رسم جدارية على الحائط" لتامر أبو الوفا، "عمل أشكال من الكرتون" للفنانة فاطمة علوانى.

ونفذت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء دعاء محمود بقصيدة "نشاة مواطن بسيط ،مطالب شعب، الاصحاب"، و "جرح قديم" لهدى يمنى، وهشام بدر بقصيدة "رسول الله".

وفى الختام قدم عرض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى قدم فقرات "سؤال وجائزة، بكار، شيرك الشرير، عمو فتيحة، الكتكوت الفصيح، بو، التنورة، دوبى".



الأطفال الحضور



الأطفال مع العرائس



المسارح المتنقلة



رسم الأطفال



فرقة توشكى للفنون