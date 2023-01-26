وذكرت الخارجية- فى بيان، اليوم- "فى سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا لإجراء مشاورات وبحث وضع وآفاق تعاوننا الثنائي".

ويتواجد سفير باريس لوك هالاد فى واجدوجو، منذ صيف عام 2019.

وكانت فرنسا قد أعلنت، أمس، سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر، وذلك بعد أن صرح المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، الاثنين، عبر التلفزيون الوطني، أن حكومة بلاده قررت إنهاء الاتفاق العسكري مع فرنسا، والذي يتيح لقواتها الوجود على أراضي واجادوجو، رغبة منها في أن تتولى قواتها المسلحة مهمة الدفاع عن نفسها، لكنها تود مواصلة الحصول على دعم في صورة عتاد عسكري من باريس، وأعطت واجادوجو القوات الفرنسية مهلة مدتها شهرًا لمغادرة أراضيها.



