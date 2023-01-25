فرنسا تعلن الانسحاب العسكرى من بوركينا فاسو خلال شهر

وكالات

قالت فرنسا اليوم الأربعاء إنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو خلال شهر، لتنهي بذلك وجود قوة "برخان" في البلد الواقع بغرب أفريقيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو بناء على طلب المجلس العسكري الحاكم في واجادوجو، موضحة أنها ستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.

وكان قد قال المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو الاثنين الماضى، إن الحكومة قررت إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين في البلاد وذلك بسبب رغبة السلطات في أن تتولى بوركينا فاسو مسؤولية الدفاع عن نفسها.

كان التلفزيون الوطني في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا قد ذكر، أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.

وأضاف التلفزيون أن فرنسا أمامها شهر لسحب قواتها.