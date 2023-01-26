طلاب "طيبة" يستعدون للمشاركة بأسبوع الجامعات الأهلية والتكنولوجية بجامعة الجلالة

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد فوج من طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، للمشاركة في فعاليات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى، بالتعاون مع جامعة الجلالة خلال الفترة من 27 يناير الجارى وحتى أول فبراير المقبل، لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية وذلك بمقر جامعة الجلالة، تحت رعاية د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تشارك لأول مرة في مسابقات خارج الجامعة، مؤكداً أن المشاركة تهدف إلى تشجيع الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية وخلق جيل قادر على الاندماج والتواصل والحوار، إضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، في التواصل مع شباب الجامعات المشاركة وتبادل الخبرات والثقافات المختلفة، والتنافس البناء في مختلف أنواع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والعلمية، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو الاهتمام بطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتلبية رغباتهم في المشاركة بالفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة وانخراطهم في الحياة الجامعية بشتى أنواعها.

وأشار زين الدين إلى أن فوج الجامعة سيشارك من مجالات التسابق فى النشاط الرياضى ( كرة قدم خماسية - تنس طاولة - للتنس الأرضى )، والنشاط الثقافى من خلال دورى المعلومات، والنشاط الإجتماعي من خلال (مسابقة الشطرنج - مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية)، النشاط الفنى من خلال مسابقات الموسيقى ومسابقات الفنون التشكيلية، وايضا النشاط العلمي والتكنولوجي.

ووجه رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، الشكر إلى د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإتاحة الفرصة لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، للمشاركة في أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، ودعمه المتواصل للجامعة في شتى المجالات، كما وجه الشكر لمعهد إعداد القادة لدعوته، جامعة طيبة التكنولوجية للمشاركة في الأسبوع.