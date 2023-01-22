جامعة طيبة التكنولوجية تعلن ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول دون شكاوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، اليوم الأحد، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، والذي انطلق مطلع الشهر الجاري بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وقال الدكتور عادل زين الدين محمد موسى رئيس الجامعة، أن الامتحانات مرت في هدوء تام وانتظام، دون تسجيل أي مشكلات أو معوقات، مؤكدا على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق بهدف الانتهاء من عمليات التصحيح أولًا بأول، إضافة إلى عمليات المراجعة والرصد، حتى يتسنى الانتهاء من عمليات التصحيح ثم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من التصحيح.

وأشاد رئيس الجامعة، بنجاح أعمال أول امتحانات بالجامعة منذ بدء الدراسة، موجها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالجامعة، لما بذلوه من مجهودات كبيرة، ساهمت في انتهاء الامتحانات على هذا النحو المشرف في جامعة طيبة التكنولوجية الوليدة.

وفى نفس السياق تنظم جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين (TTUCYT)"، الذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، لدعم عملية الإبداع والابتكار، وذلك خلال الفترة من 15 - 16 مارس 2023، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح د. عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح منتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا أو إقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية من خلال روح المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.