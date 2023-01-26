ضبط طن أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمى بدمياط

دمياط - هيثم مراد

تمكنت مديرية الصحة بدمياط من ضبط كميات من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وذلك عقب قيامها بتنفيذ عدة حملات استهدفت أسواق المحافظة، بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري.

وأسفرت حملات مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة المتنوعة بلغت 900 كجم، "بروتين لبن، مش، مقرمشات وحلوى للأطفال ملونة".

كما تمكنت الحملات أيضا من إعدام 450 كجم من الأغذية التالفة، إضافة إلي تحرير 40 مخالفة أخري تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك تنسيق قوى بين مديرية الصحة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك توفير الغذاء الامن للمواطنين، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات لمتابعة نتائج تلك الحملات واعداد التقارير اللازمة لها، موضحا أنه سيتم عرض نتائج تلك الحملات على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا أن هناك عقوبات مغلظة في انتظارهم.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أن المديرية قامت بجدول زيارات ميدانية لعدد من المحال التجارية داخل المحافظة من أجل التأكيد على الالتزام بالمعايير المقررة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، فضلا عن توفير المنتجات الآمنة أمام الجمهور والتأكد من سلامة المعروضات.

وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن متابعة الأسواق، فضلا عن تكثيف الحملات التموينية تزامنا مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، مناشدا المواطنين بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها من خلال ارقام تلقي الشكاوى وذلك للتعامل الفوري معها بما يضمن تقديم غذاء أمن للمواطنين