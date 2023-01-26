اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين فى واقعة التشاجر بالقاهرة

الخميس، 26 يناير 2023 10:51 ص
ضبط المتهمين فى واقعة التشاجر بالقاهرة ارشيفية - حبس
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (4 أشخاص مصابين بجروح قطعية بالجسم – وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالإنتقال وسؤالهم إتهموا (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة) بالإعتداء عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات حول الجيرة "لهو الأطفال" نتج عن ذلك الاصابات المنوه عنها .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

ضبط متهم

تشاجر

اعتداء

خرطوش

اعتداء بالضرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة