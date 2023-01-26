ضبط المتهمين فى واقعة التشاجر بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (4 أشخاص مصابين بجروح قطعية بالجسم – وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالإنتقال وسؤالهم إتهموا (شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة) بالإعتداء عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات حول الجيرة "لهو الأطفال" نتج عن ذلك الاصابات المنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.