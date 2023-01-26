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صحيفة أمريكية: إيلون ماسك ينفى عزمه جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون "تويتر"

الخميس، 26 يناير 2023 08:41 ص
صحيفة أمريكية: إيلون ماسك ينفى عزمه جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون "تويتر" إيلون ماسك ـ تويتر
كاليفورنيا (أ ش أ)

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نفى الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، نيته جمع 3 مليارات دولار، لسداد ديون موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ماسك كان يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار، من أجل سداد ‏بعض ديون (تويتر) البالغة 13 مليار دولار.‏

وبحسب التقرير.. فإن ممثلي ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة في (تويتر) بقيمة تصل إلى ‏‏3 مليارات دولار؛ لسداد بعض الديون، والتي تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء ‏منصة التواصل الاجتماعي، إلا أن ماسك نفى هذا التقرير، حيث أرسل أحد متابعيه على "تويتر" هذا ‏التقرير، ليرد عليه بقول "لا".‏

يذكر أنه يجب سداد الدفعة الفصلية الأولى من الديون البالغة 13 مليار دولار التي استخدمها ماسك لشراء تويتر بحلول نهاية الشهر ويقدر المحللون المبلغ بحوالي 300 مليون دولار فائدة على الديون المستحقة.

ديون توتير ممولة من قبل مجموعة بنوك بقيادة مورجان ستانلي وتتكون من: تسهيل قرض طويل الأجل مضمون بقيمة 6.5 مليار دولار (قرض مصرفي) وتسهيلات قرض مرحلي كبير مضمون بقيمة 3 مليارات دولار (للتغلب على الشركة بعد الاستحواذ الذي يتم سداده تقليديًا من عائدات إصدار السندات)  وتسهيل قرض جسر غير مضمون كبير بقيمة 3 مليارات دولار، و لدى تويتر أيضًا تسهيلات متجددة مضمونة بقيمة 500 مليون دولار ، وهي فعليًا "سحب على المكشوف" للشركات.


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تويتر

ديون تويتر

مواقع التواصل الاجتماعى

وول ستريت جورنال



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