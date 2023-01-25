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فرص عمل فى قطار تالجو.. تعرف على الشروط

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:29 م
فرص عمل فى قطار تالجو.. تعرف على الشروط قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد، عن توافر فرص عمل بقطارات تالجو تضم: "أمن ونظافة القطار" أثناء وبعد الرحلة، وذلك استعدادا لتشغيل قطار تالجو الثانى من القاهرة للأقصر خلال أيام، ويمكن لراغبى العمل ملء استمارة توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة اعتبارا من يوم السبت القادم 28 يناير، بورش الفرز بالشرابية.
 
الوظائف المطلوبة:
- قائد طاقم القطار ويشترط مؤهل عالٍ مناسب.
- مشرف أمن غرفة المراقبة مؤهل عال مناسب. 
- فرد أمن ويشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعالٍ.
- عامل نظافة " مؤهل إعدادية ومؤهل متوسط" .
- أفراد تدخل سريع وتشترط مؤهل متوسط وفوق متوسط وعال، وخبرة فى أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية. 
 
شروط وظائف قطار التالجو
- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.
- أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.
- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائى منها.
- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.
- ألا يقل السن عن 21 عاما ولا يزيد عن 42 عاما.
 
مميزات العمل بالشركة
- التعاقد الفوري.
- مرتبات وحوافز مجزية.
- تأمينات اجتماعية وصحية.
- زى للعمل.
- تأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.
 

 
وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه من المقرر تشغيل القطار الثانى من فئة تالجو، على خط القاهرة الاقصر، وذلك بعد تشغيل القطار الأول على خط القاهرة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يجرى الأن تشغيل القطار الثانى تجريبى بدون ركاب على خط الصعيد.
 
وأضاف وزير النقل فى تصريحات له أنه سيتم تشغيل القطار الثالث لتالجو على خط القاهرة أسوان، والقطار الرابع على خط القاهرة الإسكندرية، والخامس على خط القاهرة الاقصر، والسادس على خط القاهرة أسوان، مشيرا إلى أنه سيكون متاح الحجز على القطار الثانى فى 27 يناير القادم.
 
وأوضح وزير النقل أن قطار تالجو لن يتوقف فى المراكز وسيتوقف فى المحافظات فقط، مشيرا إلى أنه جارى الان اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشغيل القطار الجديد على خط القاهرة الأقصر.

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