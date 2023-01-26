رئيس وزراء العراق يتوجه إلى باريس فى زيارة رسمية لتعزيز الشراكة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، توجه رئيس الوزراء العراقى محمد السودانى على رأس وفد حكومى إلى باريس، فى زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم فى مجالات مكافحة الإرهاب.



وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحّاف - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الزيارة تأتي أيضاً، لاستمرار الدعم السياسي الدولي للعراق من طرف الحكومة الفرنسية، وتوظيف هذه العلاقة المتميزة على المستوى الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة واستعادة الأموال المهربة وتسليم المطلوبين والمساعدة الفنية في ملف إعادة النازحين.



وأشار إلى محاولة الحصول على دعم سياسي لرفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، إضافة إلى الحصول على دعم للتعاون في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأموال المجمدة والمطلوبين للقضاء العراقي والتعاون في مجال استرداد الآثار المهربة، فضلاً عن التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال المحافظة على الممتلكات العراقية الموجودة على الأراضي الفرنسية.