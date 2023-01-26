رئيس وزراء العراق: العلاقات مع الأردن تاريخية

وأعرب رئيس الوزراء العراقي -خلال لقائه اليوم الخميس مع الوفد الإعلامي الأردني الذي يزور بغداد حاليا- عن اعتزازه بالمكالمة الهاتفية التي تلقاها اليوم الخميس، من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، والتي تناولت العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد محورية دور العراق في المنطقة واعتماده مبدأ التوازن في إقامة علاقاته مع دول المنطقة والعالم، وأشار إلى أن خط النفط من البصرة إلى العقبة من المشروعات القديمة إذ بدأت فكرته منذ العام 1983، وهو يمثل عمق العلاقات الأردنية العراقية وتجذرها، مشددا على أهمية أن نكون أمام خطوات عملية في هذا المجال.

وقال "من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في يونيو المقبل"، مشيداً في الوقت ذاته بتطور الأردن في مجال الطاقة الشمسية.

وتطرق رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية التعاون في مجال الإعلام وخصوصا فيما يتعلق بمحاربة الإشاعة وتشويه الحقائق.

بدوره، أعرب السفير الأردني في العراق منتصر العقلة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي تؤطر دائما لمبدأ التشاركية والتعاون المستمر الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وقدم أعضاء الوفد الإعلامي الأردني التهنئة للسوداني بمناسبة فوز المنتخب العراقي بكأس بطولة "خليجي 25" لكرة القدم التي أقيمت في البصرة، مستعرضين أبرز القضايا والملفات التي تحظى بالاهتمام المشترك ودور الإعلام في إسناد الجهود التي تواجه مختلف التحديات في المنطقة والعالم.