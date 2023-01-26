رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يتابع توافر السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد معرض أهلا رمضان ، المقام بحديقة الشيخ زايد بنطاق حي ثالث الاسماعيلية توافد إعداد كبيرة من المواطنين، لشراء السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيضات من 20: 25 %.

وحرص المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية ، على زيارة مفاجئة لمعرض أهلًا رمضان مساء اليوم الخميس، وذلك للتأكد من توافر السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار المعلنة بنسب التخفيضات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافق رئيس الغرفة التجارية، الجولة، ايهاب زهدي أمين صندوق الغرفة، احمد منصور وكيل وزارة التموين، عبدالحميد حسين رئيس الرقابة التموينية، أحمد اسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة .

وأكد " عثمان، أن المعرض يضم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، وكذا منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن و الخضراوات والفاكهة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض أهلا رمضان، بالاضافة الي المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى.

وحرص المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية خلال جولته على التحاور مع المواطنين للتأكد عن مدى رضاهم عن الأسعار الموجودة بالمعرض، مشددا على الشركات العارضة ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وفي حالة التأكد من مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما يناشد المهندس أحمد عثمان ،المواطنين بشراء احتياجاتهم فقط وعدم شراء أزيد من الحاجه اليومية و اللجوء إلى تخزين السلع، مؤكدا أن الدولة لديها رصيد كبير من جميع السلع الاستراتيجية والرئيسية ويكفى لشهور طويلة، حتى يتثني للجميع الإستفادة من المنتجات والأسعار.