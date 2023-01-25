الصرف الصحى بالاسكندرية: الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع أبيس الثانية

الاسكندرية جاكلين منير

تابع المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبيس الثانية، يرافقه كلا من النائب أحمد مهنا والنائب عمر الغنيمي عضوا مجلس النواب، وأمل محمود مدير مديربة الطرق والكباري.

وأكد نافع علي انتهاء المرحلة الأولي من المشروع وانه جاري العمل علي انهاء المرحلة الثانية التي سيتم تسليمها في أول مايو المقبل.

وتفقد نافع موقف المشروع المنفذ بالدفع النفقي لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية، واستمع الي مشاكل أهل المنطقة ومطالبهم.

ووجه نافع، المقاول المنفذ للمشروع بالالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة والإلتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتأتى المرحلة الأولي من المشروع بمنطقة ابيس الثانية لزيادة اقطار الشبكة الي 900 مم يتبعه المرحلة الثانية لانشاء الفرعات بخلاف محطة المعالجة، لخدمة المنطقة بصرف صحي متكامل.

وأكد نافع علي سعي الشركة الدائم والاستجابة الفورية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتقديم الخدمة بما يلائم المواطن السكندري.