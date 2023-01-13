10 أسباب تجعلك تدرج السمك في نظامك الغذائي

كتبت إيناس البنا

يوصي خبراء التغذية بتناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع كجزء من نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتك وامدادك بالكثير من العناصر الغذائية أبرزها أوميجا 3، فيما يلي بعض الفوائد المؤكدة لتناول السمك، وفقا لموقع " Thehealthsite"

القيمة الغذائية



الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د وفيتامين ب 2 (ريبوفلافين) والبروتين والكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب



يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك في تقليل الالتهاب وتقليل ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحمي عقلك



السمك غذاء جيد لعقلك، يرتبط الاستهلاك المعتدل للمأكولات البحرية أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

يقلل من أعراض الاكتئاب



يمكن أن يؤدي تناول الأسماك بانتظام إلى تحسين صحتك العقلية، وذلك بفضل أحماض أوميجا الدهنية، هناك أيضًا دراسات تربط زيت السمك بانخفاض أعراض الاكتئاب.

مصدر جيد لفيتامين د



تعتبر الأسماك من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د الضروري لصحة العظام ونموها.

يساعد في الحفاظ على البصر



وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

تساعدك على النوم بشكل أفضل



إذا كنت تجد صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم ، فتناول المزيد من الأسماك، يرى الخبراء أن التركيز العالي لفيتامين (د) في الأسماك يساعد على النوم.

يخفف من التهاب المفاصل الروماتويدي



تشير الأبحاث إلى أن تناول الأسماك الدهنية بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من تورم المفاصل وآلامها لمن يعانون من هذا المرض.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان



يرتبط الاستهلاك المنتظم للأسماك أيضًا بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطانات تجويف الفم والبلعوم والقولون والبنكرياس.

يعزز صحة الجلد

تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والرنجة ، مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وترطيبها ونعومتها وصحتها.