خريطة القوافل العلاجية لـ"حياة كريمة" فى قرى البحر الأحمر خلال فبراير

وتستقر القوافل فى كل قرية لمدة يومين وتضم جميع التخصصات المختلفة، ويتم أيضا إجراء الفحوصات والأشعة والكشف عن الأمراض المزمنة مجانا من خلال القوافل، كما تحول القوافل المرضى إلى المستشفيات القريبة إذا لزم الأمر لإجراء عمليات جراحية.

وتبدأ القوافل حسب الخريطة خلال فبراير المقبل عملها بقرية الأمل بالقصير يومى 8 و9 فبراير، ومنها إلى قرية المستعمرة أيضا بالقصير يومى 10 و11 من نفس الشهر ومن القصير إلى منطقة الخير وابرق التابعتين لمدينة الشلاتين جنوبا، حيث تستقر فيها لمدة يومين لإجراء الكشف الطبى على المواطنين يومى 12 و13 من فبراير .

وتبدأ القوافل عملها يومى 14 و15 فبراير فى مدينة حلايب، ومنها إلى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي 16 و17 فبراير المقبل، ثم العودة شمالا إلى مرسى علم بمركز صحة الأسرة يومي 18 و19 فبراير، ومنها إلى أم الحويطات والنصر بسفاجا، ثم تنتهي القوافل العلاجية يومي 22 و23 فبراير المقبل في قرية الأمل برأس غارب شمال البحر الأحمر.