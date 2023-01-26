خبيرة تغذية تضع بروتوكول للعناية بالبشرة في الشتاء

كتبت رانيا عامر

يعاني معظم الأشخاص وخاصة النساء من جفاف جلد البشرة في فصل الشتاء، ولكي تحافظين على رطوبة بشرتك يجب عليك اتباع برنامج يومي لحمايتك من الجفاف، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا" .

ومن جانبها قالت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا، خبيرة التغذية، إن جلد الإنسان يتأثر بدرجات الحرارة خاصة في موسم الشتاء الذي يتميز بالبرودة وتسوء حالة الجلد، حيث قد تصل إلى الجفاف والحساسية وأحيانا تورم الجسم.

أوضحت الخبيرة ، بأن أول رد فعل للجسم على البرد هو تضييق الأوعية الدموية، لأن هذه العملية تقلل من فقدان الجسم للحرارة، ولكن مقابل هذا تعاني اليدين ،والوجه من نقص في المواد المغذية، مشيرة إلى أن التعرض إلى درجات حرارة منخفضة خلال فترة طويلة ضار للجلد، وخاصة الأجزاء المكشوفة منه ،"الوجه واليدين".

كما أوضحت الدكتورة مارينا ، ان البرد الشديد يسبب إنتاج جزيئات خاصة تتراكم في الجلد، تسمي "السيتوكينات"، ما يزيد من حساسيته ويجعله أكثر عرضة للخطر. بالإضافة إلى أن هناك بلورات غير المرئية للعين أثناء هبوب الرياح تؤذي البشرة، وتبطئ التغييرات في درجة الحرارة عمليات التجديد. وينخفض نشاط الغدد الدهنية وتصبح افرازاتها أكثر سمكا وتتوقف عن حماية الجلد، الذي يصبح جافا، وتظهر عليه التهيجات".

وضعت الطبيبة نظاما يوميا للحفاظ على بشرتك من الجفاف خلال موسم البرد في فصل الشتاء، يجب زيادة رطوبة البشرة في الشتاء. وهذا يشمل البشرة الدهنية أيضا، ناهيك عن البشرة الجافة التي تحتاج إلى الرطوبة أكثر. كما يجب تنظيف البشرة يوميا وبصورة جيدة.

ولتنظيف البشرة يجب استخدام مستحضرات خالية من الكحول، لأن الكحول يزيد من جفاف الجلد. كما يجب غسل اليدين والوجه بماء دافئ، لأن الماء البارد يسبب جفاف الجلد وتقشره، أما الماء الساخن فيسبب تشققه.

ويساعد التقشير على إزالة التلوث من الجلد والخلايا الميتة بشكل شامل. وتنصح في هذه المرحلة باستخدام منتجات مهدئة أو مساحيق إنزيمية، بالإضافة إلى مقشرات ناعمة. ويمكن تكرار هذه العملية 1-2 في الأسبوع.وتضيف عند اختيار المستحضرات لترطيب الجلد يجب الانتباه إلى تركيبتها، حيث في الشتاء يفضل استخدام مستحضرات محتوية على نسبة أعلى من الدهون وكذلك حمض الهيالورونيك.