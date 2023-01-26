حي المنتزه بالإسكندرية يكرم موظفة لتصديها للتعديات على الأراضي الزراعية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي المنتزه اول في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحي في إطار دعم العاملين في الحي، وجهودهم غير العادية، لإنجاز العمل والإخلاص بجدية، ولذلك قرر رئيس الحي، اختيار فاطمة بيومي، الموظفة المثالية خلال شهر يناير 2023.

وأضاف بيان حي المنتزة أول، أنه تم إختيار فاطمه بيومي الموظفه بإدارة التنمية الريفية بالحي، لجائزة الموظف المثالي لحي المنتزه أول عن شهر يناير 2023، لما بذلته من جهد خلال حملات إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية ، وذلك ما ثبت خلال الحملات والصورة المشرفة في العمل أثناء تنفيذ الحملات.



وأكد اللواء محمد عبد الله سحلول، أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزًا للتفاني في العمل، وبذل مزيد من الجهد متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في العمل .



علي صعيد آخر، شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار بنطاق حي المنتزة أول، دون حدوث إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقي حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحي، إخطارا من غرفة عمليات الحي يفيد ببلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 50 شارع جمال عبد الناصر سيدي بشر بدون إصابات بين المواطنين.

على الفور توجهت إدارة التدخل السريع بالحي وتم رفع المخلفات من آثار للسقوط، وجارى إزالة الأجزاء الخطرة التي تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى ،وتم عمل حواجز خشبيه بمحيط العقار حفاظا على سلامة المارة والمركبات، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.



كما كلف اللواء محمد عبدالله سحلول الإدارات المختصة الاستجابه الفوريه البلاغات الواردة من متابعة مكتب محافظ الاسكندرية حيث قاد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي رصد البلاغات وتوجهت وحده الازالة الفورية بتواجد عادل أحمد إلى شارع السوق بخورشيد وتم إيقاف أعمال بياض واجهه مخالفة وتم تغريم المخالف وكذلك إيقاف أعمال تركيب بلاط مخالف بطريق المحمودية والتحفظ على صاروخ وكوريك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.