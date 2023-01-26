حملات لإزالة الإشغالات والنظافة بمدن ومراكز الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أى معوقات أو مشكلات طارئة والعمل على حلها على الفور ، ليشعر المواطنين بحجم ما تبذله الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير حملات لمتابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالمدينة وتم رفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق - مدخل فاقوس - مدخل كفر صقر وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل الشوارع ، تم العمل على رفع تجمعات القمامة والمخلفات من شارع الساحة الشعبية ، شارع المدارس، شارع مصطفي كامل، شارع عبد العزيز علي، شارع الحرية، شارع حمزة، شارع المحلج، شارع المرور، شارع سعد زغلول، شارع الجمعية الزراعية ، شارع النقراشي، شارع ابوعوض ، و رفع التراكمات من أحياء كفر النجدي - اولاد فضل ، شرفة الدوة، البنوية، جزيرة شنن، سوارس، منشأة صالح ، العزاوية ، وكذلك اعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بالتنسيق مع الوحدة المحلية بهربيط بمتابعة اعمال رصف طريق الاحراز الفريدية بطول 2.3 كيلو متر وبعرض 6متر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي .

كما قام رئاسة مركز ومدينه منيا القمح بمتابعة إدارة تحسين البيئة للتأكد من سلامة معدات النظافة والنقطة الوسيطة الثابتة ورفع كفاءة منظومة النظافة لخلق بيئة صحية ونظيفة ومتابعة النقطة الوسيطة لمتابعة أعمال رفع القمامة ونقلها من النقطة الوسيطة الثابتة إلى المقالب العمومية حرصاً علي صحة وسلامة الجميع.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بمتابعة النشاط اليومي لأعمال رفع القمامة من الشوارع ورفع مستوى النظافة تم نقل 14 طن من القمامة بمنظومه الجمع المنزلى والشوارع ومتابعة النظافة اليومية بالأحياء حي الهاويس وحى الثمانية وحى المجلس ، وكذلك رفع التجمعات من المنطقة الوسيطة ونقلها إلى المقلب العمومي وكذلك مدخل المدينة من جهه المنطقة الأثرية حيث تم رفع السفوحة من على جانبي الطريق وأيضا رى وتهذيب الأشجار و صيانة لعدد من الكشافات المعطلة فى انحاء المدينة على الطرق العمومية و بمدخل المدينة من جهة الجمالية وأمام البوابة فقد تم تصليح الكشافات المعطلة وتوصيل الخلية العمومية وإنارة المنطقة واستكمال الخط العمومى لمدخل المدينة ورفع النزلات وشد الأسلاك ومراجعة التوصيلات الكهربائية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ابوحماد بصيانة المعدات ومتابعة أعمال النظافة بمداخل المدينة حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعه أعمال النظافة ورفع القمامة وذلك بشارع الفلوجة وشارع فاروق وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع طلعت حرب وشارع المعهد الدينى وشارع النقراشى من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيده لأهالى ومواطنين حى أول الزقازيق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة أعمال قسم الإنارة حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - المدخل الرئيسي للمدينة حتى مزلقان الفدادنه - مدخل ومزلقان كفر الحوت - ترعه السماعنه المردومه - منطقة كشك عزبة أم يوسف - المنشيه الجديده - السيد حسين - المنياء - اصلاح كشك مزلقان الفدادنه ) وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.